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صحيفة الخليج الالكترونية
تقدم عدد من نواب مجلس الشورى بعدة طلبات للهيئة العامة للعقار، وذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس الثلاثاء.
وأوصت النائبة بمجلس الشورى جواهر العنزي الهيئة العامة للعقار بتكثيف الرقابة المتعلقة بتوطين مكاتب العقار، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرة في العمل العقاري.
أما النائب الدكتور سلطان آل فارح أعرب عن أمله في أن تٌفعل الهيئة دورها في ضبط الأسعار من حيث وضع حدود سعرية للعقارات حسب المدينة والمكان والأهمية بعيداً عن الأسعار الفلكية والسيطرة على مشاكل اتحاد الملاك التي أصبح يجنيها المستأجر- وفقاً لـ”عكاظ”.
فيما دعا الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة إلى بناء المؤشرات العقارية الصحيحة والسليمة المقدمة للمواطنين، وتطوير أنشطة المكاتب العقارية والمطورين العقاريين.
من جانبه أثنى الدكتور عبدالإله ساعاتي بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة بالعقار مقارنةً بالمدة الزمنية منذ إنشائها، مطالبًا بسرعة نقل اختصاص التوثيق والتسجيل وإصدار الصكوك من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، بما يسهم في توحيد الجهود.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يطالب «هيئة العقار» بتكثيف الرقابة وضبط أسعار العقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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