أهم مباريات #الأربعاء “27 نوفمبر”

الخليج - حسن القبيسي يخوض المنتخب السعودي أول مبارياته في خليجي24 المقامه في قطر حيث يلعب أمام منتخب الكويت ، وتسبقها مباراة عمان والبحرين ، و تقام 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، أبرزها يجمع برشلونة مع بروسيا دورتموند، وليفربول مع نابولي، وفالنسيا مع تشيلسي ، فيما يلي أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر : دوري أبطال أوروبا 20:55 فالنسيا × تشيلسي 20:55 زينيت × ليون 23:00 برشلونة × بروسيا دورتموند 23:00 سلافيا براغ × إنتر ميلان 23:00 لايبزيغ × بنفيكا 23:00 جينك × ريد بول 23:00 ليل × أياكس 23:00 ليفربول × نابولي خليجي 24 17:30 عمان × البحرين 20:00 السعودية × الكويت

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