شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تكشف عن متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين بهذه المهن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تصدرت 4 أنشطة اقتصادية متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين فيها، ما بين 18 نشاطا اقتصاديا، وذلك بحسب مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2019م والذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيراً.

وكان أعلاها بحسب المسح التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط تعويضات شهرية تجاوزت 30 ألف ريال شهريا، تلتها أنشطة المال والتأمين بـ 16,822 ريالاً شهرياً، ثم توصيل الكهرباء والغاز 10,523 ريالاً شهرياً ثم المعلومات والاتصالات بـ 8,966 ريالاً شهرياً، وفقاً لصحيفة “مكة”-.

في حين كان متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين في بقية الأنشطة يقل عن 5 آلاف ريال شهريا، وبحسب المسح فإن متوسط التعويضات تم احتسابه بقسمة إجمالي تعويضات المشتغلين الشهرية على عدد المشتغلين.

متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2019م

المال والتأمين

16,822 ريالاً

توصيل الكهرباء والغاز 10,523 ريالاً



المعلومات والاتصالات

8,966 ريالاً



النقل والتخزين

4,437 ريالاً



الصناعة التحويلية

4,409 ريالات



الأنشطة المهنية

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4,100 ريال



الصحة والعمل الاجتماعي

3,091 ريالاً



التعليم

3,034 ريالاً



الخدمات الإدارية والدعم

2,705 ريالات



التشييد

2,662 ريالاً



الأنشطة العقارية

2,556 ريالاً



الترفيه

2,527 ريالاً



تجارة الجملة والتجزئة

2,279 ريالاً



الإقامة والطعام

2,266 ريالاً



خدمات أخرى

1,885 ريالاً



الزراعة وصيد الأسماك