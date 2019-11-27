شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تكشف عن متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين بهذه المهن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
تصدرت 4 أنشطة اقتصادية متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين فيها، ما بين 18 نشاطا اقتصاديا، وذلك بحسب مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من 2019م والذي كشفت عنه الهيئة العامة للإحصاء أخيراً.
وكان أعلاها بحسب المسح التعدين واستغلال المحاجر بمتوسط تعويضات شهرية تجاوزت 30 ألف ريال شهريا، تلتها أنشطة المال والتأمين بـ 16,822 ريالاً شهرياً، ثم توصيل الكهرباء والغاز 10,523 ريالاً شهرياً ثم المعلومات والاتصالات بـ 8,966 ريالاً شهرياً، وفقاً لصحيفة “مكة”-.
في حين كان متوسط التعويضات الشهرية للمشتغلين في بقية الأنشطة يقل عن 5 آلاف ريال شهريا، وبحسب المسح فإن متوسط التعويضات تم احتسابه بقسمة إجمالي تعويضات المشتغلين الشهرية على عدد المشتغلين.
متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من 2019م
المال والتأمين
- 16,822 ريالاً
- توصيل الكهرباء والغاز
- 10,523 ريالاً
المعلومات والاتصالات
-
- 8,966 ريالاً
النقل والتخزين
-
- 4,437 ريالاً
الصناعة التحويلية
-
- 4,409 ريالات
الأنشطة المهنية
-
- 4,100 ريال
الصحة والعمل الاجتماعي
-
- 3,091 ريالاً
التعليم
-
- 3,034 ريالاً
الخدمات الإدارية والدعم
-
- 2,705 ريالات
التشييد
-
- 2,662 ريالاً
الأنشطة العقارية
-
- 2,556 ريالاً
الترفيه
-
- 2,527 ريالاً
تجارة الجملة والتجزئة
-
- 2,279 ريالاً
الإقامة والطعام
-
- 2,266 ريالاً
خدمات أخرى
-
- 1,885 ريالاً
الزراعة وصيد الأسماك
- 2,279 ريالاً
كانت هذه تفاصيل خبر «الإحصاء» تكشف عن متوسط التعويضات الشهرية المدفوعة للمشتغلين بهذه المهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.