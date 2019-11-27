تعرف على فوائد اليمون والزبادي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الزبادي ملىء بالكثير من العناصر الغذائيه مثل الكالسيوم والبروتين ولذلك هو يقوم بتسهيل عملية الهضم ، ويحتوي أيضاً الزبادي على فيتامين B والبوتاسيوم والفسفور والزنك واليود.



وهذا بجانب أن مذاقه الجيد يجعله محبب لكثير من الأطفال والكبار فهو يقوي جهاز المناعه ،ويقلل الكوليسترول فى الدم ويمنع سرطان القولون ، وضغط الدم.

أما عن فوائد الليمون فهي لا تعد ولا تحصى وخصوصا لاحتوائه على فيتامين Cالمقاوم لنزلات البرد ، وتحسين ايضا الجهاز المناعى ، وكثير من الفوائد لاخرى.

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فتخيل اذا قمنا بمزج هذين الخليطين ” الليمون و الزبادى ” ببعضهما فبالتأكيد سوف نحصل على أفضل النتائج .

حيث قام بعض الاشخاص بتناول يوميا الزبادى بالليمون كوجبة عشاء قبل النوم جعلتهم ينحفون من 4 الى 7 كيلو جرامات فى الشهر ، وهذا كان مع تناول باقي الوجبات بصورة طبيعيه والتوازن بين العناصر الغذائيه ..

أما عن طريقة تحضير هذه الوصفه

فيمكنك أحضار كوب زبادى خالي الدسم ونقوم بعصر عليه نصف ليمونه ، ويمكن تناولها كوجبة عشاء وتناولها مرتين فى اليوم أثناء الوجبات .