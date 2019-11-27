"فتح" تحمّل إسرائيل مسؤولية قتل الأسير أبودياك: جريمة حرب

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حمّلت حركة "فتح" حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية جريمة مقتل الشهيد الأسير سامي أبو دياك، مؤكدةً أنّ الجريمة ترتقي إلى كونها جريمة حرب ارتكبتها وتتحمل مسؤوليتها مصلحة السجون الإسرائيلية، باعتبارها المسؤولة مباشرة عن حياة أسرانا الأبطال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكدت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم الثلاثاء، أنّ دماء شهيد الحرية والاستقلال أبودياك لن تذهب هدرا، معاهدةً أسرانا الأبطال وجماهير شعبنا بأنّها ستواصل الكفاح والعمل بالعزيمة نفسها، حتى ينال الأسرى في سجون الاحتلال حريتهم، مثمّنةً تضحياتهم التي ستقود شعبنا نحو الحرية والاستقلال.

كما أكدت فتح أنّ "استشهاد أبو دياك لن يزيدها ويزيد شعبنا إلا إصرارا على التمسك بثوابنا وحقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مشيرةً إلى أنّ الشعوب لن تنال حريتها وحقها في تقرير المصير إلا عبر الكفاح والتضحيات، مشددة على أنّ أبو دياك سيبقى شعلة على طريق الحرية.