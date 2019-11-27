دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو.. ترامب يكرِّم الكلب كونان بطل موقعة تصفية البغدادي

كرّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «الكلب كونان» الذي ساعد الجيش الأمريكي في عملية أدّت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في سوريا نهاية أكتوبر.

وتم تكريم الكلب «كونان» في حفل أقيم في حديقة الزهور بالبيت الأبيض وحضرته زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب ونائبه مايك بنس.

«بطولة كونان»

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورًا لترامب مع كونان خارج المكتب البيضاوي، حيث أشاد الرئيس بإنجازاته، وحتى يتسنّى حضور « كونان» حفل التكريم قام الجيش بنقله من الشرق الأوسط إلى واشنطن.

وتنامت شهرة «كونان» بعد رواية مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الدفاع عن بطولة كونان في ملاحقة زعيم داعش الإرهابي في نفق شمال شرق سوريا قبل أن يفجّر نفسه.

«تكريم كونان»

وقالت صحيفة الديلي ميل البريطانية: إن ترامب استخدم خلال الحفل العديد من الصفات بشأن «كونان» من بينها «مميز للغاية» و«رائع» و«عبقري وذكي» و«استثنائي» و«قوي».

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وكان ترامب نشر تغريدة الشهر الماضي أعلن فيها أن الكلب، الذي كشف هويته، سيزور البيت الأبيض.

ونشر ترامب في وقت سابق صورة مركبة له وهو يقلّد كونان ميدالية، مع التعليق «بطل أمريكي»

«ملاحقة البغدادي»

وتعرّض الكلب للإصابة خلال ملاحقته البغدادي في النفق لكنه عادة إلى الخدمة.

وإصابة «الكلب كونان» كانت هي خسارة الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة في العملية الأمنية، التي قادت لتصفية زعيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر الماضي.