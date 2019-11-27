عاجل.. إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

انطلقت صفارات الإنذار، في مستوطنات محيط قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، على جنوب إسرائيل، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".
انطلقت ظهر اليوم، تظاهرات في مدن فلسطينية، شارك فيها الآلاف، تلبية لدعوة الحكومة والفصائل، للاحتجاج على الموقف الأمريكي الأخير، إزاء المستوطنات الإسرائيلية، ما أوقع عشرات الإصابات، في صفوف المتظاهرين.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قبل نحو أسبوع، أن الولايات المتحدة، تعتبر أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، لا تتعارض مع القانون الدولي.
ورحبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، بينما أعلنت السلطة الفلسطينية، أنها ستدعو إلى فتح تحقيق دولي، حول قانونية موقف واشنطن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.