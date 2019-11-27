شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالبحرين وغائم الإمارات وأمطار رعدية تضرب السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس معتدل نسبيا، ليكون غائم جزئياً فى الإمارات ومعتدل فى البحرين بالإضافة إلى أمطار رعدية فى السعودية.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم سيكون ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ويتحول إلى معتدل مع بعض السحب احيانا وتصل درجة الحرارة العظمى 26م الصغرى 19م.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية وأجزاء من منطقتى تبوك والقصيم، ولايستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شرق وجنوب غرب المملكة.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم على بعض المناطق، ويستمر تكاثر السحب على الجزر وبعض المناطق الشمالية والساحلية الغربية مع فرصة لسقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتصل درجات الحرارة فى أبو ظبي 26 21 ودبى 26 16.

الإمارات

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، دافئ و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلا تتكاثر السحب تدريجيا و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق وتصل الحرارة العظمى إلى 24 درجة مئوية.