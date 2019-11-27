شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزائية» تُصدر حكمها على صاحب المقطع المسيء لأهالي الباحة.. السجن والغرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت المحكمة الجزائية حكمها بالسجن 3 أشهر وغرامة 5000 ريال ومصادرة جوالات صاحب الفيديو المسيء لأهالي منطقة الباحة، مع وقف التنفيذ لشهرين و10 أيام، وإبلاغه بمضاعفة العقوبة حال ارتكاب مخالفة مماثلة.

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ووفقاً لـ”عكاظ” ترجع تفاصيل القضية، إلى نحو أسبوع عندما وثق مواطن فيديو مسيء بكاميرا هاتفه شوارع منطقة الباحة في وقت متأخر ليلا، وعلق عليه بطريقة منافية للذوق العام، ومثيرة للرأي العام، ونشر الفيديو على مواقع التواصل.

وبتوجيه أمير منطقة الباحة، استدعته شرطة المدينة، وأخذت أقواله، ومن ثم أحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معه، ليتضح أن المسيء في الأربعين من عمره وأحد مشاهير السوشيال ميديا، ويعمل بمستشفى الصحة النفسية بالطائف، وتربطه صداقات بشبان بالمنطقة، ما دفعه للنقد الهجائي لإضحاكهم.

وبإحالته مطلع الأسبوع للمحكمة الجزائية أقر بفعلته، وأكد أنه لم يقصد الإساءة، واتضح أنه يجهل نظام الإجراءات المعلوماتية، إذ رغب فقط في الانتشار وزيادة المتابعين.