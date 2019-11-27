شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار مقاطع له.. طريقة سهلة لكشف الأرز المغشوش بالبلاستيك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو تزعم وجود ما يسمى “الأرز البلاستيكي” في المملكة، وذلك رغم تأكيد رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي في وقت سابق من العام الحالي خلو المملكة منه.

وأشار بعض المغردين إلى أن الأرز المغشوش بالبلاستيك قادم من الصين، إذ يصنّع من البطاطا الحلوة ونكهة الأرز والصمغ الصناعي والبلاستيك، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.

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واعتبر خبراء أن تناول 3 أطباق من الأرز البلاستيكي يساوي تناول كيس بلاستيكي كامل، وهو ما يرتبط بأمراض الجهاز الهضمي، إذ يعمل غاز الإيثيلين وثنائي الفينول BPA في البلاستيك على تعطيل وظائف الهرمونات.

ويقترح الخبراء طريقة سهلة لكشف الأرز المغشوش بالبلاستيك من غيره، وذلك باختبار المدقة والهاون، عبر طحن حبوب الأرز، فإن تشكلت بعد الطحن مادة تشبه المسحوق الأبيض أو البودرة فهذا يعني أن الأرز طبيعي، أما إن تشكلت صبغة صفراء فهذا يعني أن الأرز مغشوش بالبلاستيك. حسب “عكاظ”

يذكر أن فيديوهات مشابهة انتشرت عامي 2016/2017، وصدر بيان توضيحى من هيئة الغذاء والدواء أكدت فيه أنها تحلل عينات من كافة المواد الغذائية في مختبراتها، وإذا ثبت عدم مطابقته لمواصفات السلامة يمنع من تداوله في السوق المحلي.