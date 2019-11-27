علاج طبيعي سحري للتخلص من الرؤوس السوداء!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعاني الكثير من الناس من حب الشباب و الرؤوس السوداء في منطقة الأنف بشكل خاص ومع ذلك فالكثير منا قد حاول اكثر من مرة أن يجد علاج سريع وفعال للتخلص من حبوب الشباب والرؤوس السوداء ولكن بالطبع بلا فائدة لذلك اليوم نقدم لكم أفضل وسيلة وعلاج لحل مشكلة الرؤوس السوداء وحب الشباب بأفضل علاج طبيعي وموجود فأي منزل .



بيكربونات الصوديوم قد سمعنا أكثر من مرة عن الفوائد المدهشة لبيكربونات الصوديوم وعن قدرته المذهلة في علاج تساقط الشعر بل نموه وقدرته علي تغذية الشعر وفروة الرأس ولكن هذه ليست الفوائد الوحيدة لبيكربونات الصوديوم فهي أيضا له القدرة السحرية علي أزاله حب الشباب والرؤوس السوداء .

المكونات:

1-ملعقة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

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الطريقة

1-قم بترطيب وجهك وذلك عن طريق غسل الوجه بالماء الساخن عدة مرات ويفضل آلاستحمام .

2-قم بعد ذلك بأخذ الملعقة الكبيرة من البيكربونات الصوديوم وضعه علي يدك ثم افرك به علي وجهك وافركوا وجهكم بحركات دائرية وخصوصا المنطقة المتواجد فيه الرؤوس السوداء .

3-قم بفرك وجهك بيكربونات الصوديوم بكل لطف وبعد 30 ثانية قم بغسل وجهك بالماء وتأكد عدم بقاء أي من بيكربونات الصوديوم علي وجهك بعد الغسيل.

4-بعد الغسيل للمرة الأول سوف تشاهد الفرق وسقوط الرؤوس السوداء.