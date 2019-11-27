كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تعتبر الرائحة الكريهة من الأشياء التى نتجنبها وعندما نجد شخص رائحة فمه كريهة فإننا نحاول الإبتعاد عنه ونقلل من التعامل معه ، ولكى نتجنب هذة الرائحة التى تجعلنا محرجين فى بعض الأوقات فعلينا إتباع هذة النصائح لأنها تقينا وتحمينا من هذة الرائحة وتنهى عليها تماماً.

يجب علينا التقليل من تناول الثوم والبصل لأنهم ينتجان ويزيدان من الغازات داخل المعدة وبذلك تخرج الرائحة فى الفم وتستمر هذة الرائحة يومين أو أكثر. تناول النعناع لأنه يقلل من الغازات داخل البطن والتى تتكون أيضا أثناء فترة الصيام ، فهو مشروب مفيد ويطهر الفم لدرجة كبيرة من الرائحة ويعمل بنفس فائدته الليمون. Advertisements علينا إستخدام السواك لأنه ينظف الأسنان ولأنه سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الإكثار من تناول التفاح لانه يساعد كثيراً على حماية أسناننا وحمايتها من الرائحة بعد تنظيفها. تناول الخضروات الموجودة فى السلطة لأنها تقلل من رائحة الفم. إستخدام طريقة تنظيف مابين الأسنان عن طريق الخيط لمنع تكون البكتيريا الضارة التى تنتنج الرائحة الكريهة داخل الفم.

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