دراسة: ثمرة الزبيب غنية بخمسة مركبات كيميائية نباتية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت دراسة أمريكية، أن ثمرة الزبيب غنية بخمسة مركبات كيميائية نباتية، تعمل على مكافحة البكتيريا، التى تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة، كما إنها مضادة للأكسدة وتمنع التصاق البكتيريا بسطح الفم، مما يمنع تكون طبقة البلاك الجرثومية على الأسنان.



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وكشفت التحليلات المعملية التى أجراها الباحثون، كما أوضحها دكتور جمال شعبان أستاذ القلب بالمعهد القومى للقلب أن الكيماويات ذات الأصل النباتى التى يحتويها الزبيب تمنع نمو عدد من البكتيريا المسببة للتسوس وأمراض اللثة، وأظهرت التحاليل وجود خمسة مركبات فى الزبيب الخالي من البذور، وهى حمض اليانوليك، والونوليك الدهيد، وحمض بيتولينك، وهيدروكسيمثيل، فرفورال وكل هذه الكيماويات مضادة للأكسدة.

ويتميز الزبيب بنسبة عاليه من فيتامين C، ويرى الباحثون أن نتائج هذه الدراسة تدحض الانطباعات المستقرة لدى الكثيرين بأن الزبيب يفاقم مشكلة تسوس الأسنان، ذلك أن الزبيب يعتبر حلوى قابلة للالتصاق وعادة ما تسبب السكريات الملتصقة تسوس الأسنان، وعلى العكس بينت نتائج الدراسة، أن محتويات الزبيب من الكيماويات ذات الأصل النباتى تفيد صحة الفم بمقاومة البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

كما يحتوى الزبيب على عناصر غذائية عديدة، ومنها: فيتامين ب المركب، وعلى بعض الأملاح المعدنية مثل الكالسيوم، النحاس، اليود، الفسفور والبوتاسيوم.