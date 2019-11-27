ما هي أفضل الطّرق لعلاج تشقق القدمين؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تتسبب مشكلة تشقق القدمين الكثير من الإحراج للنساء، خاصةً إذا لم يكن بإمكانهن التخلص منها، وليس من السّهل الحصول على قدمين ناعمتين من دون اعتناء دائم، لكن هناك أمور عليك الوقاية منها لتتمتعي بإطلالة خالية من الشوائب، ومن الأسباب التي تسبب التشقق:



- الجفاف: حيث يعد من أهم العوامل التي تؤدي لتشقق القدمين وتكاثر الخلايا الجلدية الميتة، لذلك حاربيه من خلال شرب كميات كبيرة من المياه لاسيما وأن للأخيرة فوائد صحية وجمالية كبيرة.

- الوقوف: لا يسبب الوقوف لفترات طويلة بآلام الظهر فقط بل يؤدي أيضاً لتمدد الخلايا الميتة عند كعب القدم ليستطيع الجسم حمل الوزن لقترات طويلة.

- الصنادل المفتوحة من الخلف: فارتداء يؤدي لانتشار الجلد الميت بطريقة أسرع وذلك لأن عدم وجود ما يدعم كعب القدم يساهم في تمدد الجلد حتى يخرج من الحذاء ويتشقق مع الوقت بسبب الجفاف وعدم الإعتناء.

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- الوزن الزّائد: الوزن الزّائد يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادرة الجلد الميت عند القدم وتشققها مع الوقت وذلك لأن الجلد الميت يعمل على التمدد من أجل المساهمة في حمل ثقل الجسد بأسلوب متوازن.

ولحسن الحظ فهناك حلول للتخلّص من تشقق القدمين، وهي:

- العناية الأسبوعية: لا تكتفي فقط بشرب كميات كبيرة من المياه لأن للعناية أهمية كبيرة، لذلك احرصي على نقع قدميك بالمياه الفاترة مرة في الأسبوع لـ 15 دقيقة وبعد القيام بتجفيفها أزيلي من خلال مبرد الجلد الخاص بقايا الجلد الميت ولا تنسي كريم الترطيب المناسب.

- اعتماد الزّيوت الطّبيعية: إن كنت تعانين من تشققات كبيرة عند أطراف القديمين ننصحك بخلط الزّيوت الطّبيعية وهي (زيت الزيتون، زيت جوز الهند وزيت السمسم) وتطبيقها قبل النوم على المكان المناسب، ارتدي الجوارب القطنية الواسعة واتركيها لليوم التالي، كررّي هذه الطريقة من مرّتين لثلاث مرات في الأسبوع واحصلي على النتيجة التي ترغبين بها.

- تطبيق الكريمات المرطبة يومياً: لا تنامي يوماً من دون تطبيق الكريمات المرطّبة عند أطراف القدمين بعد الاستحمام وإلا لن تتمكّني من محاربة هذه الآفة بسهولة.