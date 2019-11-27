الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية جمّة.. فما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أفاد المركز الألماني لاستعلامات المستهلك، إن الزنجبيل يتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة بفضل الزيوت الطيّارة، التي يحتوي عليها.



وأوضح المركز أن الزيوت الطيّارة المسؤولة عن المذاق المميز للزنجبيل تتمتع بتأثير مضاد للالتهابات ومزيل للتقلصات؛ لذا فهي تساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

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وبالإضافة إلى ذلك، يعمل الزنجبيل على تدفئة الجسم وتحفيز الشهية وتنشيط عملية الهضم، كما أن شاي الزنجبيل يحارب دوار السفر.

ومن ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الزنجبيل يُضفي نكهة حريفة بعض الشيء على الأطعمة، مثل الحساء والصوص وأطباق اللحوم والأسماك وسلطة الفواكه.

وعند شراء الزنجبيل ينصح المركز باختيار الدرنات ذات القشرة الصلبة والملساء واللامعة، مشيراً إلى ضرورة تقشير الدرنات الطازجة عند استخدامها في الطهي، على أن يتم تقطيعها إلى شرائح أو يتم فركها.