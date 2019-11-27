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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء: وضع الخبز في الثّلاجة مضرّ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ينصح خبراء التّغذيّة بعدم وضع الخبز في الثّلاجة وتناولها فيما بعد لأنّ هذا الأمر مضرّ بالصحة.
وأشار العلماء إلى أن الخبز خلال عمليّة الخبز يكون ساخناً ثمّ يبرد ليتحوّل الى طعام صلب. ويبدأ الخبز بفقدان نضارته تدريجيّاً الى ان يتعفّن كلّياً، ويمكن قبل هذه المرحلة اذا تم تناوله أن يضرّ بالصحة.
وأكدوا أن المشكلة في وضع الخبز في الثّلاجة هو تسريع وتيرة تحويل جزيئات النّشويّات الى وضعها الأصليّ قبل الخبز وبالتّالي تعفّن الخبز بسرعة أكبر.
وينصح الخبراء بعدم تقطيع الخبز الّا عند الحاجة والاكتفاء بوضعه في وعاء محكم الاغلاق خارج الثّلاجة.
أمّا في حالة الاضطرار الى تخزينه لفترات طويلة فيمكن وضعه في الثّلاجة داخل كيس بلاستيكيّ وثمّ تذويبه وتسخينه قبل تناوله من جديد.
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