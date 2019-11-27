خطوات بسيطة للتخلص من الكرش في أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتبر الكرش كابوس مخيف يلاحق الفتيات ويشوه جمالهن، إن كنت ممن يعاني من هذه المشكلة، سنقدم لك خطوات بسيطة تساعدك على التخلص من الكرش بطريقة طبيعيّة وبخطوات بسيطة.



* الإكثار من شرب الماء على ألا يقل عن ثماني أكواب في اليوم، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية لإذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن.

* قسمي وجباتك الثلاث الرئيسية إلى ست وجبات خفيفة ومغذية وبذلك ستبعدين شبح الشعور بالجوع وستصبح عملية الهضم لديك أسهل.

* الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لأنها تعطى الإحساس بالشبع فضلاً عن تميزها بسعرات منخفض، لكن ابتعدي عن تناول الخضار المسببة للنفخة كالملفوف والبروكلي واستبدليها بالخضراوات الغنية بالألياف.

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* الإكثار من المشروبات الساخنة منخفضة السعرات ومن دون إضافة السكر مثل الشاي الأخضر والقرفة، والزنجبيل، والكمون.

* قومي بإنقاص كميّة الملح الّتي تضاف إلى طعامك فهي تتسبب باحتباس السوائل في جسمك وبالتالي ظهور الكرش، ومن الأفضل أن تعتمد على التّوابل والأعشاب.

* تجنبي تناول الأطعمة الغنية بالسكريات كالحلويات والتي تتحول بشكل أساسي إلى دهون في منطقة الخصر.

* التخفيف من وجبة العشاء حيث لا يُنصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية قبل النوم.

* شفط البطن للداخل بصفة مستمرة أثناء الجلوس والمشي.