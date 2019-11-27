كيف تزيد من من طولك!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يحاول الكثير من الناس ان يزيدوا من طولهم عبر طرق كثيرة، فمن أراد ان يزيد من طوله بشكل صحي، عليه إتباع هذه النصائح .

1- التغذية الجيدة المليئة بالبروتين والكالسيوم والاسماك وغيرها . Advertisements 2- السباحة وهي الرياضة الوحيدة التي تساعد الاشخاص على النمو بشكل سليم. 3-"فيتامين د"، إذ انه من الفيتامينات الاساسية لزيادة الطول فهو يعمل على امتصاص الكالسيوم ونمو العظام ويوجد هذا الفيتامين في السمك والبيض والقمح ولبن الصويا واللوز وفول الصويا. 4- البروتينات فهي موجودة في العدس والدجاج والتونا واللبن والشوفان وغيرها، وتقوم بإصلاح الانسجة المصابة بالجسم؛ وأيضا "فيتامين أ".

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