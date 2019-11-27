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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: الشوكولا السوداء تحسّن التركيز والانتباه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
تناولي مكعباً أو اثنين من الشوكولاتة السوداء لتنشيط الدماغ وتحسين التركيز والانتباه. عندما تشعرين بانخفاض في مستويات الطاقة لديك خلال فترة قبل الظهر.
فالشوكولاتة تجعلنا أكثر يقظة وانتباهاً، وفوائدها ليست نفسية. بالفعل، يؤثر الشوكولا، وتحديداً الكاكاو الموجود فيه، في مساحات الدماغ المرتبطة بالانتباه والتركيز ويجعلها أكثر نشاطاً.
تجدر الإشارة إلى أن السكر والحليب في الشوكولا العادية لا يكشفان عن التأثيرات الإيجابية نفسها.
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