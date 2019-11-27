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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على فوائد حليب الماعز! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يتمتع حليب الماعز بقدر كبير من الكالسيوم والفوسفور وأيضاً البوتاسيوم كما يحتوي على فوائد كبيرة لجسم الإنسان بالمقارنه مع حليب البقر الشائع تناوله.
كما يساعد حليب الماعز على سرعة الهضم حيث أكتشف علماء في جامعة غرناطة أن حليب الماعز غني بمكونات غذائية تعمل على نسبة منخفضة من اللاكتوز مما يجعل عملية الهضم تتم بشكل أسرع ثلاث مرات مقارنة بحاليب البقر.
وأيضاً به كمية عالية من مكون الـ "oligosaccharides" ووظيفته تعقيم للأمعاء ولذلك يحمي من التهاب الأمعاء.
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