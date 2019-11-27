ما هي فوائد فوليك اسيد للحامل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

من المعروف أن تناول الأطعمة الصحية والمتنوعة تضمن حصول المرأة على الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها خلال فترة الحمل، لكن هناك بعض المعادن التي تعتبر أهم من غيرها.



من المفضل الحصول على الفيتامينات والمعادن من الأطعمة التي تتناولها لكن يتوجب على المرأة أيضًا الحصول عليها من المكمّلات الغذائية للحرص على حصولها على العناصر كافةً، كما يعتبر من الصعب الحصول على الكمية المطلوبة من الفوليك أسيد من الأطعمة وحدها.

في هذا السياق، يعتبر الفوليك أسيد مهماً خلال فترة الحمل إذ إنه يساعد على منع التشوهات الخلقية لدى الطفل مثل الحنك المشقوق وتطور عيوب الأنبوب العصبي مثل السنسنة المشقوقة، لذلك تنصح المرأة بتناول 400 قرص ميكروغرام من الفوليك أسيد لحين وصول المرأة إلى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

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كما يعتبر الفوليك أسيد مهمًا بالنسبة للحمل إذ إنه يعمل مع الفيتامين ب12 على تشكيل خلايا دم حمراء صحية، فقد يؤدي عدم الحصول على الكمية المحددة من الفوليك أسيد إلى معاناة المرأة من الأنيميا أو فقر الدم، كذلك يمكن تناول الأطعمة التي تحتوي على الفوليك أسيد مثل الخضراوات الخضراء والأرز البنية.

وتتعدّد الأطعمة التي يمكن تناولها والتي تحتوي على نسبة عالية من الفوليك أسيد، وأبرزها:

نبات الهليون، بروكلي، البطاطا المشوية، البيض المسلوق.

الجدير بالذكر أن فوائد الفوليك أسيد تختفي في حال تم طبخ الخضراوات في المياه، لذلك تنصح المرأة بعدم سلق الخضراوات وتسخينها في المايكرويف.