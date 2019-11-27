شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة فى مدارس رجال ألمع بسبب استمرار هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحى كدوان قرارًا بتعليق الدراسة غدًا فى جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلى أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة فى مدارس رجال ألمع بسبب استمرار هطول الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.