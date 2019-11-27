شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة فى مدارس رجال ألمع بسبب استمرار هطول الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحى كدوان قرارًا بتعليق الدراسة غدًا فى جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلى أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .