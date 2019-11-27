استئصال كلية تزن 7.4 كيلوغرام في الهند

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

استأصل أطباء في الهند كلية مريض تزن 7.4 كيلوغرام، أي ما يعادل وزن طفلين حديثي الولادة.

ويتراوح وزن الكلية عادةً بين 120 و150 غراماً. ويسود اعتقاد بأنّ هذه الكلية أكبر كلية يتم استخراجها من جسم مريض في الهند.

وكان المريض يعاني من داء الكلى المتعددة الكيسات، وهو مرض وراثي يتسبّب بنمو وتضخم كيسات داخل الكلى.

وأكد طبيب شارك في عملية الاستئصال أنّ تضخم الكلى أمر شائع لدى المرضى المصابين بهذا الداء.

إلا أنّ الطبيب ساشين كاتوريا الذي يعمل في مستشفى سير غانغا رام في دلهي أكّد أنّ الأطباء لا يستأصلون الكلى إلا في حالة ظهور أعراض التهابات أو نزيف داخلي في جسم المريض.

وأضاف أنّ "المريض الذي قمنا باستئصال كليته كان يعاني من التهابٍ حادّ ولم يكن يستجيب للمضادات الحيوية. كما أنّ حجم الكلية الهائل كان يسبّب له صعوبات في التنفس. ولذلك لم يكن لدينا خيار آخر سوى استئصال الكلية".

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وقال كاتوريا لبي بي سي إنّ الأطباء كانوا يعرفون أن الكلية كبيرة حين بدأوا إجراء العملية. وبالرغم من هذا تفاجأوا حين رأوا حجمها. وأضاف أنّ "كليته الأخرى أكبر حجماً".

وأشار الطبيب إلى أن الكلية الأكثر ثقلاً في العالم، بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تزن 4.5 كيلوغرام، بالرغم من أنّ دوريات علم أمراض المسالك البولية وثّقت وجود كلى أكثر ثقلاً من ذلك.

وقد سُجّل في الولايات المتحدة وجود كلية تزن 9 كيلوغرامات، كما سجّل وجود كلية في هولندا تزن 8.7 كيلوغرام.

وأشار كاتوريا إلى أنّ الأطباء الذين أجروا العملية لم يقرّروا بعد إذا كانوا يرغبون بتقديم نتائج جراحتهم للجنة غينيس للأرقام القياسية، إلا أنهم "يناقشون ذلك".

ويعتبر داء الكلى المتعددة الكيسات حالة وراثية شائعة، تسبب مشكلات صحية لدى المرضى ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عاماً، بحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

ويؤدي هذا الداء إلى تدهور عمل الكلى تدريجياً، لينتهي الأمر بفشل كلوي.