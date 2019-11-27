شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدرج موريتانيا ضمن الدول المشمولة بالتأشيرة السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت السعودية إضافة موريتانيا ضمن الدول المشمولة بالتأشيرة السياحية، وقال السفير السعودى لدى موريتانيا الدكتور هزاع المطيرى بعد مباحثات مع وزير التجارة والسياحة الموريتانى سيدى أحمد ولد محمد إن بلاده قررت إتاحة التأشيرة السياحية لكافة الموريتانيين، مشيرا إلى أن هذه التأشيرة مفتوحة طيلة السنة باستثناء موسم الحج وستكون بطرق ميسرة وعادية وفقا للإجراءات القانونية والدولية المعمول بها.

ونقلت الإذاعة الموريتانية عن الدبلوماسى السعودى أن التحضير لاجتماع اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين فى المملكة العربية السعودية يتم الإعداد له.

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وعبر الجانبان عن رغبتهما المشتركة فى تطوير التعاون القائم بين البلدين وتعزيز عراه خاصة فى مجال التجارة والسياحة.



وتبلغ رسوم التأشيرة السياحية 300 ريال سعودي، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطنى 140 ريالاً لتصل القيمة الإجمالية 440 ريالاً يدفعها كل سائح، أى ما يعادل أربعة آلاف أوقية موريتانية وتصل مدة صلاحية التأشيرة ثلاثمائة وستون يوماً من الصدور.



وتسمح التأشيرة السياحية بأداء مناسك العمرة، ولكن لا تسمع بأداء شعائر فريضة الحج.