رئيس الدولة يأمر بالإفراجعن 662 سجيناً بمناسبة اليوم الوطني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بالإفراج عن 662 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني ال 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي أمر الإفراج عن السجناء في إطار حرص صاحب السمو رئيس الدولة على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

و أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة اليوم الوطني تصدر عن قائد يعيش لإسعاد شعبه وكل من يعيشون على أرض الدولة، وغرس قيم الوطنية في أبنائها، ومع هذا العفو السامي في اليوم الوطني تلوح للمفرج عنهم فرصة الاندماج في المجتمع والعودة إلى السلوك المستقيم، وأن يصبحوا في قادم الأيام أفراداً صالحين يشاركون في العمل والبناء ويضيفوا إلى مسيرة الخير والنماء، لمنح عائلاتهم وذويهم حياة أفضل، ويرتبط في نفوسهم معنى الدولة العظيمة التي يعيشون على أرضها بفرحة نيل حريتهم، كما تكشف هذه المكرمة عن حس إنساني رفيع في قائد الدولة ورئيسها بما تدخله على عائلات المفرج عنهم وذويهم من شعور بالسرور لعفو اقترن بيوم العزة والفخر لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا النائب العام للدولة المشمولين بالعفو إلى الاستقامة مستقبلا، ليحققوا لأنفسهم ولذويهم حياة أفضل وأكثر إشراقاً.

(وام)