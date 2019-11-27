من هو فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض الجديد؟









اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا، بتعيين الأمير فيصل بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، أميناً لمنطقة الرياض بالمرتبة الممتازة، وإعفاء أمين المنطقة السابق المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، من منصبه.

واستند الأمر الملكي إلى النظام الأساسي للحكم وإلى نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما دعا العاهل السعودي الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.

والأمير فيصل بن عبد العزيز، متخصص في تخطيط وإدارة المدن حاصل على الدكتوراه في تخطيط وإدارة المدن والأقاليم من جامعة كاليفورنيا

*حاصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2016 في التخطيط والادارة الحضرية.

*حصل على الماجستير عام 2014 في العمارة والتصميم الحضري من جامعة كولومبيا الأمريكية في نيويورك. ومرشح لدرجة الدكتوراه من جامعة بيركلي الأمريكية.

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*بكالوريوس عمارة وعلوم بناء من جامعة الملك سعود

*وقبل صدور الأمر الملكي كان يعمل كمستشار عمراني في الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

*عمل سابقا في عام 2019 كمستشار تصميم ودراسات عمرانية في شركة سكيدمور اوينجز وميريل (SOM) في شيكاغو.

*في 2012 كمساعد مشرف معماري في الموقع في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

*في 2011 كمعماري في مكتب مورياما وتاشيما للتخطيط العمراني في كندا.

*في 2010 كمعماري متدرب في مكتب زن دكو للتصميم المعماري.