شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحدد هويات 160 من مسلحى داعش بشأن مذابح اليزيديين شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد محققو الأمم المتحدة هويات 160 من أعضاء تنظيم داعش متهمين بقتل يزيدين فى شمال العراق فى 2014 ويقومون بإعداد دعاوى قضائية ضدهم وذلك حسبما قال رئيس فريق المحققين لمجلس الأمن الدولى.

وبدأ فريق محققى الأمم المتحدة الذى شكله مجلس الأمن الدولى العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات فى المستقبل على ما ارتكبه تنظيم داعش من أعمال ربما تمثل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

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وقال كريم أسد أحمد خان رئيس فريق الأمم المتحدة "فيما يتعلق بالطائفة اليزيدية وحدها والجرائم التى استهدفتها فقد حددنا هويات أكثر من 160 شخصا ممن ارتكبوا مذابح ضد اليزيديين .. نركز عملنا على إعداد قضايا قوية لكل منها على أمل أن يتم تقديمها للمحاكم المحلية".

وحذر خبراء الأمم المتحدة فى يونيو عام 2016 من أن تنظيم داعش يرتكب حرب إبادة ضد اليزيديين فى سوريا والعراق لتدمير تلك الطائفة الدينية التى تمثل أقلية من خلال القتل والاسترقاق وجرائم أخرى.