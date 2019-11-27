شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية تضرب المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة قد يصحبها تساقط للبرد مع نشاط فى الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وشبه انعدام فى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية - المهد -وادى الفرع- العيص - ينبع - خيبر- العلا )،مشيرة إلى أن هذه الحالة المناخية تبدأ من غد وحتى يوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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من جهتها دعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجارى السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة فى مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع .