شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة بجميع مدارس رجال ألمع بسبب التقلبات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن المتحدث الرسمي لمديرية التعليم بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، أن مدير التعليم بالمحافظة وجّه تعليق الدراسة اليوم (الأربعاء) في جميع مدارس المحافظة (بنين وبنات). وأوضح المتحدث أن قرار تعليق الدراسة جاء نظراً للتنبيه المتقدم من الأرصاد، وبسبب الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

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