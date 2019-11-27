عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسريبات تكشف عن بعض مزايا Motorola Razr2

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

الخليج 365

حصلت شركة موتورولا على حقوق براءة اختراع للجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (ريزر) razr ليُكشف بذلك عن التقنيات التي تسعى الشركة لإضافتها إلى الهاتف.

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ونشر موقع (لتس جو) LetsGo الهولندي براءة الاختراع التي حصلت عليها موتورولا من مكتب العلامات التجارية وبراءات الاختراع الأمريكي USPTO، والتي تكشف أن موتورولا تسعى إلى إضافة حساسات على جانبي (ريزر 2) razr 2 الذي سيحافظ على تصميم هاتف ريزر الحالي فيما يتعلق بأنه يُطوى على محوره الأفقي.

وتقدم براءة الاختراع جهازًا شبيهًا بريزر مع 4 حساسات لمسية على جانبي الهاتف، اثنان منهما أعلى المفصل، واثنان أسفله، ويمكن استخدامها بصفتها أزرارًا افتراضية حين يكون الجهاز مغلقًا أو مفتوحًا.