سيارات المستقبل الكهربائية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ممدوح صوان

عرضت شركة بورشه أول سيارة كهربائية بالكامل موديل «تايكن» خلال فعاليات معرض مركبات المستقبل الذي انطلق في دبي أمس ببطارية شحن تكفي ل 400 كيلومتر للشحنة الواحدة وبسرعه من صفر إلى 100 كلم خلال 2.8 ثانية.

كما أطلقت شركة «إم جي موتور» أولى مركباتها الكهربائية 100% في أسواق الشرق الأوسط وهي طراز «أم جي زد أس أي في» متعددة الاستعمالات.

وتأتي «أم جي زد أس أي في» مزوَّدة بمولّد كهربائي مفرد يدفع العجلات الأمامية ويولّد قوّة قدرها 148 حصاناً وعزماً يبلغ 350 نيوتن-متر - ما يتيح لهذه المركبة المدمَجة التسارع من صفر إلى 100 كلم/‏س في 8.2 ثانية. وقدمت ميتسوبيشي موتورز سيارة أوتلاندر الهجين الكهربائية القابلة للشحن من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الأكثر مبيعًا في العالم، إلى جانب سيارة e-Evolution التجريبية.