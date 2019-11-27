محمد بن راشد ومحمد بن زايد.. تسامح وطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، 14 من الشخصيات والنماذج الفردية والجماعية والمبادرات الداعمة للتسامح، في حفل أوائل الإمارات 2019، الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيصه هذا العام للاحتفاء بالشخصيات والمبادرات الرائدة في التسامح، التي كان لها دور في إبراز تسامح شعب الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، بما يجسد مستهدفات عام التسامح الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التسامح يمثل أعظم قيمة وهبها الله عز وجل للإنسان، مشيداً سموه بالنماذج الاستثنائية من أبناء الإمارات ومن يعيشون على أرضها الوطن، في التسامح وإعلاء القيم الإنسانية.

وقال سموه: «نكرم نماذج رائعة تجسد قيم التسامح وقيم زايد ونهجه، وتعمل على تعزيزها في مجتمع دولة الإمارات.. دولتنا حاضنة للنماذج العظيمة التي تجسد روح التسامح، وتعكس أصالة قيم المجتمع الإماراتي، وموروثنا الحضاري، والتي زرعها الشيخ زايد رحمه الله في مجتمعنا، لتصبح أسلوب حياة لكل من يعيش على أرض الإمارات.. التسامح أنبل السمات البشرية، وبدونه يشقى العالم، وتزداد الصراعات وتتراجع الأمم والحضارات».

وقال سموه على «تويتر»: «كرمنا فرق العمل والأبطال في مجال التسامح في نهاية عام التسامح في دولة الإمارات... ولكن النموذج الحقيقي والذي سيبقى يحمل ارث زايد في التسامح ويرسخ الإمارات كنموذج عالمي ملهم للبشرية في هذا المجال هو محمد بن زايد حفظه الله».

ورد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ليؤكد ان الكلمات الطيبة الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسام على صدري ومصدر فخر واعتزاز.

وقال سموه عبر «تويتر»: «كلماتكم الطيبة.. أخي محمد بن راشد، وسام على صدري ومصدر فخر واعتزاز لي...لأنها كلمات من قائد ملهم يجسد إرث الآباء المؤسسين في العمل المخلص لرفعة الوطن وإسعاد أبنائه.. شكرًا بو راشد.. وحفظك الله ذخرا للإمارات وشعبها».

من جهته، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أن التسامح نهج إماراتي أصيل ورثناه عن أجدادنا والمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي مد يده بالعطاء للجميع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمبادراته الإنسانية العالمية يجسد ذلك الإرث واقعاً.

وقال سموه عبر «تويتر» أمس: «التسامح نهج إماراتي أصيل ورثناه عن أجدادنا وزايد الخير الذي مد يده بالعطاء للناس بعيداً عن عرقهم أو دينهم أو لونهم.... اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمبادراته الإنسانية العالمية يجسد ذلك الإرث واقعاً».