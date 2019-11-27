شكرا لقرائتكم خبر عن 41 خبيراً من 21 دولة في «أبوظبي للترجمة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

انطلقت، أمس، فعاليات مؤتمر أبوظبي الدولي السابع للترجمة الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة تحت شعار: «كلمة إلى العالم»، وذلك في المجمّع الثقافي بمشاركة نخبة من المؤلفين والأكاديميين وكبار المترجمين والناشرين المرموقين لتسليط الضوء على الدور المهم للترجمة في نقل المعرفة، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات حول العالم، ولتقديم رؤية مستقبلية تعزز أهمية الترجمة في مد جسور التواصل.

تأتي النسخة السابعة من المؤتمر لمناقشة الدور الذي تلعبه الترجمة في بناء الجسور بين الحضارات والشعوب، والارتقاء بجودة الترجمة مع إلقاء الضوء على إشكاليات الترجمة الأدبية وإتاحة الفرصة أمام المشاركين لتبادل الخبرات.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للغة العربية، وباتريك مودي، سفير بريطانيا لدى الدولة، و41 خبيراً وأكاديمياً من 21 دولة عربية وأجنبية.

في كلمته الافتتاحية، أشار عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الدائرة، إلى الدور الكبير الذي لعبه المؤتمر على مدار سنواته الماضية في ترسيخ دور مشروع «كلمة» كداعم محوري في نقل المعرفة من حول العالم إلى القارئ العربي بمختلف اهتماماته.

وأضاف قائلاً: «نحتفي معكم اليوم بتحقيق مشروع «كلمة» إنجازاً آخر يتمثل في إضافة 5 لغات عالمية جديدة إلى قائمة ترجماته، وهي: الكورية، الأوكرانية، الفنلندية، البولندية، والهندية، ليصبح إجمالي اللغات 18 لغة عالمية. على الرغم من أنه واجهتنا الكثير من التحديات في المشروع تتعلق بفنيات الترجمة إلى اللغة العربية، إلا أن مؤتمرنا اليوم يأتي كمنصة لتبادل آفاق الترجمة وإشكالاتها عبر التفكير المشترك والحوار الفعال والتلاقي والتشاور بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التسامح والانفتاح على الآخر من خلال ثقافته وحضارته».

وأضاف: «لا يخفى على أحد أن مشروع كلمة استطاع أن يوجد بيئة تتبنى المترجمين وتوفر لهم منصة لإبداعاتهم الأدبية المترجمة، وبخاصة أن الترجمة ليست عملية ميكانيكية، بل عملية تحتاج إلى خلفية ثقافية جيدة، وإلى القدرة على التعامل مع النصوص الأدبية والعلمية والفكرية».

وناقشت الجلسة الافتتاحية خيارات الترجمة من العربية وإليها، بمشاركة كل من ديفيد فاغنر، المؤلف والكاتب الألماني، و د. سعد البازعي، الناقد والأديب السعودي، وفريدريك لاغرانج، أستاذ الأدب العربي في جامعة السوربون، أدار الجلسة د. سهيل الزبيدي، الإعلامي في قناة أبوظبي.

وأشار ديفيد فاغنر، أن المترجمين هم أفضل أنواع القراء وأن ترجمة أعماله كانت طموحاً شخصياً، مثله مثل باقي الكتاب، لم يحققه حتى كتابه السابع. وتكلم حول أهم مفارقات الترجمة ودقة معاني الترجمة من اللغة الأصلية، بشكل يقدم روح المحتوى، وذلك للوصول لقارئ العمل المترجم من قصص وتجارب ومشاعر إنسانية.

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وتحدث د. سعد البازعي، عن التحديات التي تواجه قطاع الترجمة، وسلط الضوء على أهمية وضع معايير من قبل هيئات غير ربحية بإمكانها توجيه أعمال الترجمة لما يقتضي ترجمته، وتعمل أيضاً على تعزيز دور المراجعة الأدبية في الارتقاء بجودة الترجمة، وأشار أيضاً إلى أهمية ترجمة المجلات العلمية، وذلك لإيصال آخر ما وصلت إليه المعرفة الدولية في كل المجالات ذات الأولوية للوسط العلمي والأدبي في العالم العربي.

وناقش فريدريك لاغرانج، موضوع ترجمة الرواية العربية المعاصرة إلى الفرنسية، وشدد على أهمية إخضاع الترجمة وبالذات الأعمال الروائية إلى قواعد الحقل الأدبي؛ حيث قال: «إن ترجمة العمل «غير المؤهل» إلى لغة أجنبية أمر يمنحه رأس مال رمزي ومجازي غير مستحق، بل يخل بالتوازنات و يعطي صورة غير مقبولة للساحة الأدبية العربية».

وتناولت الجلسة الثانية، واقع الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، والتي شارك فيها الروائي السعودي محمد حسن علوان، ومدير المركز القومي للترجمة في القاهرة أنور مغيث، والناشرة ورئيسة تحرير مجلة «بانيبال» مارجريت أوبانيك، وأدار الجلسة الشاعر والإعلامي الإماراتي عادل خزام.

وتحدثت مارجريت أوبانيك، عن بدايات مجلة بانيبال قبل 22 عاماً، وهي مجلة متخصصة حصرياً بنشر الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية؛ حيث عرضت جملة من التحديات التي واجهتها في ترجمة الأعمال الأدبية العربية، وكيف أصبحت المجلة مرجعاً دولياً وللوسط العربي على حد سواء، وذلك بفضل الاعتماد على مجموعة من المترجمين الموهوبين بشكل رئيسي.

وسلطت الضوء على أهمية «جائزة سيف غباش - بانيبال» للترجمة الأدبية من اللغة العربية إلى الإنجليزية التي تجمع العشرات من المترجمين كل عام وتحفزهم على تقديم أفضل ما لديهم.

وشدد أنور مغيث، على أهمية التنسيق بين أقطاب الوسط الأدبي لتحديد جملة من المعايير لما يستحق أن يتم ترجمته من اللغة العربية إلى لغات أخرى، ولإثراء الأدب العالمي في نهاية المطاف.

واستعرض محمد حسن علوان، تجربته الشخصية ككاتب روائي ترجمت أعماله للإنجليزية والفرنسية، وأشار إلى الدور الذي يلعبه الناشرون في نشر الأدب المنطوي ضمن الصورة النمطية للعالم العربي، وابتعادهم عما يكسر النمطية.

وأكد مغيث أهمية التحرير في إخراج النص العربي النهائي، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز جودة الأعمال الأدبية قبل ترجمتها.