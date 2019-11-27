مقتل 13 جندياً فرنسياً في حادث هليكوبتر خلال مهمة قتالية في مالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتل 13 عسكرياً فرنسياً من قوة برخان، مساء الاثنين، في مالي في تصادم مروحيتين أثناء عملية قتالية ضد جماعة إرهابية، في سياق أمني مقلق في منطقة الساحل. وهذه أكبر حصيلة بشرية في صفوف الجنود الفرنسيين منذ بداية انتشارهم في الساحل عام 2013، وإحدى أكبر الخسائر للجيش الفرنسي منذ تفجير مقر «دراكار» في لبنان عام 1983 الذي أسفر عن 58 قتيلاً.

ووقع الحادث، مساء الاثنين، أثناء «عملية قتالية» في ليبتاكو في منطقة ميناكا على حدود مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حيث تُجري قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهابيين بشكل منتظم عمليات ضد مجموعات مسلحة، بينها تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة: «لم يكن لدى هؤلاء الأبطال ال13 إلا هدف واحد: حمايتنا». وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن ماكرون حيّا «بأقصى درجات الاحترام ذكرى هؤلاء الجنود من القوات البرية، وهم ستة ضباط وستة مساعدين وكابورال سقطوا خلال عملية، وقُتلوا من أجل فرنسا في المعركة الصعبة ضد الإرهاب في منطقة الساحل». وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بيان «هذا الخبر الرهيب يُثكل جيوشنا ومجتمع الدفاع وفرنسا بأسرها»، مشيرة إلى أن «تحقيقاً فُتح بهدف تحديد الظروف الدقيقة لهذه المأساة». وقال رئيس دولة مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا: إن الجنود الفرنسيين ال13، «ماتوا من أجل الحرية». وقال كيتا في بيان له: «لقد ماتوا من أجل مالي، ماتوا من أجل منطقة الساحل، ماتوا من أجل الحرية، وماتوا من أجل البشر»، مضيفاً أن شعب مالي ينعى الجنود القتلى، الذين دفعوا ثمناً باهظاً لمحاربة الإرهاب. من جهته، قال رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان كلود يونكر «أوروبا بأسرها في حداد، لأن في مالي كما في خارجها، إنه الجيش الفرنسي الذي يدافع عن شرف وأمن أوروبا».

ومن بين الضحايا، نجل الوزير السابق والسيناتور الوسطي الفرنسي جان-ماري بوكيل، وينتمي سبعة من الجنود الذين قُتلوا إلى الفوج الخامس للمروحيات القتالية في منطقة بو (جنوب غرب)، في حين ينتمي أربعة آخرون إلى الفوج الرابع للطائرات الحربية في منطقة غاب (جنوب شرق). (أ ف ب)