قتلى بتفجيرات في بغداد تواكب تصاعد التظاهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

شهدت التظاهرات في العراق، أمس، تصعيداً جديداً في بعض المحافظات تمثل بسيطرة المتظاهرين على أغلب الجسور والطرق الرئيسية فيها وإغلاقها بهدف تعطيل الدوام الرسمي، وذلك من أجل زيادة الضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين، في وقت قتل متظاهران، احدهما في بغداد والاخر في كربلاء، بينما قتل ستة اشخاص واصيب ثلاثة آخرين في ثلاث تفجيرات ضربت مناطق مختلفة في العاصمة، وأصيب العشرات في محاولات قوات مكافحة الشغب تفريق التظاهرات العراقية، وتصاعدت أعمدة دخان أسود كثيف في مدن الجنوب إثر إحراق محتجين إطارات بهدف إغلاق طرق رئيسية وجسور، في حين أقدمت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، على إحراق مخيمات اعتصام قرب شركة نفط المحافظة، أقامها مهندسون.

وفي وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع وبينما كان يحاول حماية نفسه بدرع، «سقط متظاهر قتيلاً إثر إصابته بطلق مطاطي في الرأس»، بحسب ما ذكر مصدر طبي، موضحاً أن «المسعفين نقلوا 18 متظاهراً آخرين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الأحرار في العاصمة».

وقال مصدر أمني إن «العاصمة بغداد شهدت مساء أمس سلسلة تفجيرات متعاقبة في احياء عدة منها، ففي منطقة الشعب انفجرت دراجة نارية مفخخة مركونة عند أحد اسواقها، كما انفجرت عبوة ناسفة وضعت قرب أحد الأسواق الشعبية في منطقة البلديات». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «دراجة نارية مفخخة انفجرت في منطقة البياع»، مشيراً الى أن «حصيلة التفجيرات بلغت 6 شهداء و3 جرحى».

في الحلة جنوبي بغداد، يتجمع المتظاهرون في الشوارع المقابلة لمبنى مجلس المحافظة بشكل يومي في اعتصام سلمي إلى حد كبير، بينما تستمر المدارس في إغلاق أبوابها.

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في الديوانية، حاول المتظاهرون، ليل الاثنين، إغلاق الجسور الرئيسية وواحدة من محطات الطاقة الثلاث في المحافظة، كما أحرق المتظاهرون، إطارات على طول الطرق السريعة المؤدية إلى مدينة النجف من الغرب، والسماوة إلى الجنوب، وفشلت شرطة مكافحة الشغب في إقناعهم بإنهاء اعتصامهم.

في كربلاء، ذكر مصدر طبي ان شخصا قتل في المدينة، بعد أن تحولت الاحتجاجات المناهضة للحكومة الى اعمال عنف تبادل فيها الجانبان القاء زجاجات المولوتوف». وأصبحتالاشتباكات الليلة روتينية في المدينة، لكنها استمرت حتى ظهر أمس.

وفي البصرة، كشف مصدر محلي، عن أن «المتظاهرين قاموا بقطع الطرق والجسور أمام حركة المواطنين من أجل تعطيل الدوام الرسمي فيها».

في ذي قار، «اندلعت مواجهات وإطلاق نار وقنابل غاز قرب بوابات حقل (الغراف) النفطي شمالي محافظة».

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة لتفريقهم وفتح الطريق الواصل بين مجمع حقل «الغراف» النفطي والقضاء.