شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية شعرية في «كُتّاب العين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أمسية شعرية في مكتبة زايد المركزية في العين وذلك عند الساعة السابعة من مساء اليوم بمشاركة الشعراء: حسن النجار وعبد الرحمن الحميري ونجاة الظاهري ودكتورة عائشة الشامسي، وتديرها الكاتبة ميثا السبوسي.

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