المقاومة اليمنية تصد هجوماً حوثياً في تعز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات:

كسرت وحدات من المقاومة اليمنية هجوماً لميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، على مواقعها في جبهة «باهر» شرقي مديرية «ماوية»، بمحافظة تعز. وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات المقاومة استهدفت، فجر أمس الثلاثاء، خلية حوثية، وقتلت وجرحت أربعة عناصر حوثية من المهاجمين، فيما لاذ البقية بالفرار، ممن حاولوا التسلل.

وكانت المقاومة اليمنية قد تصدت لمحاولات تقدم حوثية أخرى، في موقع «وَتَرَة» بمنطقة حِلحَال وموقع الشَجفَا ومواقع أخرى. ونجحت القوات في رصد واستهداف عناصر المتمردين، وإجبارهم على التراجع؛ بعد أن تكبدوا خسائر في صفوف عناصرهم المهاجمة.

إلى ذلك، تصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، أمس، على مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، في حين أعلنت مصادر القوات المشتركة عن حصيلة خسائر الميليشيات منذ مطلع الأسبوع الجاري، في حين قصفت الميليشيات مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية بقذائف مدفعية B10 وبقذائف RBG، بشكل عنيف، في ساعات الظهيرة من يوم أمس.

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وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، بمديرية حيس، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى، موضحاً: إن الميليشيات هاجمت مناطق شمال غرب حيس، بالتزامن مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها الميليشيات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة طالت المنطقة.

وأضاف المركز: إن مقاتلي القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم الميليشيات، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة استمرت لساعات، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة والقناصة، مشيراً إلى أن القوات المشتركة دمرت أسلحة ثقيلة دفعت بها الميليشيات؛ لتعزيز الهجوم.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة في إحصائية نشرها، أمس، إن أكثر من 19 حوثياً لقوا مصرعهم، وجرح أكثر من 50؛ جرّاء محاولات تسلل فاشلة في الساحل الغربي منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وأوضح: إن 11 جثة و38 جريحاً وصلوا إلى صنعاء السبت والأحد الماضيين، من جبهة الساحل الغربي تم توزيعهم على مستشفيات الثورة والجمهوري والعسكري. فيما استقبلت مستشفيات في الحديدة 8 جثث و12 جريحاً من ذات الجبهة معظمهم في حالة حرجة.