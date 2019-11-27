أعلى مبيعات يومية لعقارات دبي السكنية في 11 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة «داتا فايندر»، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة «بروبرتي فايندر»، أن يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر قد شهد أعلى مستوى خلال 11 عاماً من حيث عدد المعاملات العقارية الإجمالية المسجلة في دبي في يوم واحد، حيث تم تسجيل ما مجموعه 515 صفقة عقارية في نفس اليوم في دبي بقيمة إجمالية تبلغ 888.3 مليون درهم إماراتي، وهو الرقم الأعلى منذ أن أصبحت البيانات متاحةً للنشر العام في 2008.

أما ثاني أعلى حجم معاملات فكان بتاريخ 6 سبتمبر 2015، عندما تم تسجيل 405 صفقات عقاريةً في دبي. وتم تسجيل الحد الأدنى من المعاملات حتى هذا الوقت من العام بتاريخ 16 مايو، مع 163 صفقة عقارية.

ووفقاً لإحصائيات «داتا فايندر»، فقد سجلت أغلى صفقة عقارية بتاريخ 24 نوفمبر، حيث تم بيع منزل «بنتهاوس» مع خمس غرف نوم في الطابق 45 من مشروع «ون جي بي آر» في منطقة (جميرا بيتش ريزدنس) بقيمة 33 مليون درهم إماراتي.

وقالت لينيت عبّاد، مديرة البحوث والبيانات في مجموعة «بروبرتي فايندر»: «بدأنا نشهد بعض التحركات الجديدة في السوق، والتي يتم معظمها بالتزامن مع اقتراب موعد «إكسبو 2020»، وسيكون من الرائع أن نرى كيف ستنمو هذه الاتجاهات في العام المقبل».

وهيمنت العقارات التي تباع على المخطط على مشهد المبيعات المسجلة بتاريخ 24 نوفمبر، بواقع 387 صفقة من أصل 515، كان للشقق التي تباع على المخطط النصيب الأكبر منها، مع 248 عملية بيع مسجلة.

وكانت أفضل الخيارات المخصصة لبيع الشقق على المخطط بالنسبة للمشترين هي مشاريع «خور دبي» و«لا مير» و«عزيزي ريفييرا» و «داماك هيلز». أما بالنسبة لخيارات استثمار الفلل على المخطط، فقد شهدت مشاريع «المرابع العربية 3» من «إعمار» و(إكسبو جولف فيلاز) في «دبي الجنوب» ومشروع «دبي للعقارات» «فيلانوفا» تسجيل أكبر عدد من الصفقات بتاريخ 24 نوفمبر.

وما زالت العقارات المخصصة للبيع على المخطط الأكثر تفضيلاً بالنسبة للمستثمرين نظراً لأسعارها المناسبة وخطط الدفع المريحة، بالإضافة إلى الإعفاءات من الرسوم بالنسبة للمطورين. وأفادت «بروبرتي فايندر»، أنه وفي أعقاب الرقم القياسي المسجل في شهر أكتوبر، والذي بلغت فيه المبيعات أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً على أساس شهري، فقد تم تسجيل 4774 صفقة من إجمالي مبيعات العقارات لدى «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» في شهر أكتوبر من عام 2019، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2008.

وأضافت عبّاد: «سجل حجم معاملات البيع حتى هذا الوقت من السنة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنةً بحجم المعاملات في عام 2018. وأعتقد أن هذه التوجهات ستستمر في عام 2020، حيث سنشاهد إبرام مقدار أعلى من الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الماضية».

وتشير هذه الأرقام إلى عودة ثقة المستهلك بسوق العقارات في دبي، مع العديد من العروض الجديدة المميزة وبأسعار مناسبة. ومع اقتراب موعد (إكسبو 2020)، لم يعد المجتمع متخوفاً حول الوضع العقاري. ويبدو أن الغالبية قد قررت المشاركة في السوق وشراء عقار مناسب لهم.