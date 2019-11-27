شكرا لقرائتكم خبر عن «إسرائيل» تعدم الأسير أبو دياك بتعمد الإهمال الطبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد، أمس الثلاثاء، الأسير الفلسطيني المريض بالسرطان سامي أبو دياك المعتقل في سجون الاحتلال «الإسرائيلي». وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، إن الأسير استُشهد بعد أشهر طويلة من التحذير من خطورة حالته الصحية وسط تعنت «إسرائيلي» في الإفراج عنه.

ويعاني سامي أبو دياك (36 عاماً) الذي صدرت بحقه 3 أحكام بالسجن المؤبد ورابع بالسجن 30 عاماً، مرض السرطان الذي أصابه في الأمعاء، إضافة إلى فشل كلوي وقصور في الرئة. وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، انطلقت تحذيرات فلسطينية من استشهاده في أي لحظة بعد التدهور الخطير على حالته الصحية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن أبو دياك تعرض لخطأ وإهمال طبي في سجون الاحتلال بعدما أجريت له عملية جراحية في مستشفى «سوروكا الإسرائيلي»، حيث تم استئصال جزء من أمعائه. وأضاف: «أدى نقله المتكرر إلى إصابته بتسمم في جسده وفشل كلوي ورئوي، وأجريت له 3 عمليات جراحية وبقي موصولاً بأجهزة التنفس الاصطناعي لمدة شهر حتى ثبتت إصابته بالسرطان».

وقبل أيام، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن «الأسير أبو دياك يعاني نقصاناً حاداً في الوزن، ووصل وزنه إلى قرابة 40 كجم»، محذرة من وفاته في أي لحظة. وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير سامي أبو دياك، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وأفاد عبدالناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى (حكومية)، أن استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال، نتيجة الإهمال الطبي، يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 222 شهيداً.

ومن بين 5700 أسير في سجون الاحتلال هناك نحو 700 يعانون أمراضاً خطيرة، وهم بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة، من بينهم أكثر من 200 يعانون أمراضاً مزمنة، و10 أسرى على الأقل مصابون بالسرطان، وفق معطيات فلسطينية رسمية، التي حذرت من ارتقائهم شهداء إذا لم تتم معالجتهم.

ودانت الرئاسة الفلسطينية، ورئاسة الوزراء، والمجلس الوطني، وحركة «فتح»، وفصائل وقوى وطنية، ومؤسسات وشخصيات رسمية وشعبية، جريمة استشهاد أبو دياك في عيادة سجن «الرملة»، محملين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة. واعتبروا في بيانات منفصلة، أن ما يجري بحق الأسرى في سجون الاحتلال يرتقي لمستوى جريمة حرب، مطالبين منظمة الصليب الأحمر الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن بقية الأسرى المرضى حتى لا يرتقي المزيد من الشهداء بين صفوف الحركة الأسيرة.

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وحذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار مسلسل القتل البطيء للأسرى في سجون الاحتلال، محملة حكومة الاحتلال، مسؤولية استشهاد أبو دياك، الذي تعرض إلى إهمال طبي متعمد تمارسه سلطات الاحتلال بحق كافة الأسرى. وأكدت منظمة التحرير أن استشهاد الأسير سامي أبو دياك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، دليل آخر على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المعتقَل «الإسرائيلي»، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد، وتلقيهم معاملة وحشية وقاسية على أيدي القائمين على السجون. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنها ستتابع ملف استشهاد الأسير سامي أبو دياك، مع المنظمات الأممية المختصة، وعلى المستويات كافة، خاصة الجنائية الدولية، وحثها على الإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه. واعتبرت وزارة الصحة، أن سلطات الاحتلال قتلت ببطء الأسير المريض سامي أبو دياك أمام أنظار العالم، ضاربة مرة أخرى بعرض الحائط جميع المواثيق والأعراف الدولية.

ودانت جامعة الدول العربية جريمة الاحتلال بحق الشهيد الأسير أبو دياك. وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في بيان، إن الشهيد أبو دياك هو الشهيد الخامس هذا العام من شهداء الحركة الأسيرة الفلسطينية، مؤكداً استمرار النهج «الإسرائيلي» الإجرامي في اغتيال الأسرى وجرائم القتل البطيء المتعمد، والضرب بعرض الحائط بالمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، والتمادي في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لهذه المنظومة القانونية الدولية، والإمعان في العدوان على أبسط حقوق الإنسان دون وازع من ضمير، وطالب بتحقيق العدالة.

إلى ذلك، داهمت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خيمة الأسرى المحررين المعتصمين وسط مدينة رام الله وقامت بهدم الخيام ومصادرة أدواتهم. ويطالب المعتصمون السلطة الفلسطينية بإعادة صرف رواتبهم التي قطعتها. (وكالات)

أمنيته الأخيرة بالموت في حضن والدته لم تتحقق

ناشد الشهيد الأسير سامي أبو دياك، في آخر رسالة كتبها، من وصفهم بأصحاب الضمير الحي العمل على إخراجه والإفراج عنه من السجن، إلا أن أمنيته لم تتحقق. وحسب الرسالة، فقد كانت آخر أماني أبو دياك أن يكون بالقرب من والدته، وأن يفارق الحياة بين أحضانها، وليس في مقابر الأرقام. وختم: «أستصرخكم من قلب مسلخ ما يسمى مشفى الرملة لأكون في أيامي وساعاتي الأخيرة قرب والدتي، وليس أن أفارق الحياة مقيد اليدين والقدمين في زنزانة حقيرة، ويحرمني سجان يعشق موت العرب من وداع أمي».

وكانت والدة الأسير قد قالت: إنها حرمت من رؤية ابنها منذ أكثر من 18 عاما، مذكّرة بأنه يصارع المرض والموت منذ 4 أعوام، وأجرى 6 عمليات، إضافة إلى عدم تقبل جسمه للعلاج. (وكالات)