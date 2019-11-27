891 مليوناً سيولة 4 أسهم في جلسة تفعيل مراجعة «إم إس سي آي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة قوية في الأسهم، أمس، بنحو 1.4 مليار درهم، تركزت على «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، في سوق دبي الذي استقر عند مؤشره إغلاقه السابق، و«أبوظبي الأول»، و«اتصالات» في سوق العاصمة، رغم نزول مؤشره 0.89%.

خطف «إعمار العقارية» 333.7 مليون درهم، من خلال تداول 81 مليون سهم، لينخفض 1.44% عند 4.1 درهم، فيما اجتذب «إعمار للتطوير» 242.5 مليون درهم، عبر تداول 65.6 مليون سهم، وصعد 1.1% إلى 3.69 درهم، ليستقطب السهمان 65% من سيولة سوق دبي.

وفي أبوظبي، بلغت التداولات على «أبوظبي الأول» 215.3 مليون درهم، بتداول 14.2 مليون سهم، منخفضاً 0.79% إلى 15.16 درهم، كما حصد «اتصالات» 126.5 مليون درهم من خلال التداول على 7.7 مليون سهم، وهبط 1.68% عند 16.36 درهم، واستحوذ السهمان أيضاً على 67% من سيولة أبوظبي، وبذلك تكون الأسهم الأربعة استقطبت 64% من السيولة الكلية في الأسواق، بما يعادل 891 مليون درهم.

وجاء ذلك على وقع عمليات شراء قوية للأجانب (غير العرب) وتحديداً على «العربية للطيران» و«الإمارات دبي الوطني»، و«إشراق»، و«الاتحاد العقارية».

وتوزعت السيولة في الأسواق بواقع 877.4 مليون درهم في دبي، و506 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 526.75 مليون سهم، بواقع 449.75 مليون سهم في دبي، و77 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 56 شركة، وارتفعت أسعار 19 شركة، وتراجعت 29 شركة، خلال 7549 صفقة. واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند إغلاقه السابق 2705 نقطة.

وزاد قطاع الاستثمار 0.76% مع نمو «سوق دبي المالي» 4.15%، مقابل انخفاض «شعاع كابيتال» 2.1%، واستقرار «دبي للاستثمار». وارتفع قطاع النقل 3.45% بارتفاع «العربية للطيران» 4.9%، و«أرامكس» 2.46%.

وانخفض «العقار» 0.93% مع انخفاض «إعمار العقارية» 1.44%، و«أرابتك» 3.12%، و«ديار» 1.95%، و«الاتحاد العقارية» 1.32%، مقابل ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.1%.

وهبط «البنوك» 0.17% بهبوط «دبي الإسلامي» 0.38%، واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

بدوره، أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع 0.89% إلى مستوى 5046.2 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والصناعة والسلع. وهبط «البنوك» 0.65% بهبوط «أبوظبي الأول» 0.79%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.16%، رغم ارتفاع «أبوظبي التجاري» 0.78%.

ونزل «العقار» 3% بنزول «الدار» 3.06%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.31%. فيما تراجع سهم «اتصالات» 1.68%.

وفي المقابل ارتفع قطاع الطاقة 1.3% معززاً بمكاسب «دانة غاز» بنسبة 2.22%، و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، تلاه «إعمار للتطوير»، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 72.4 مليون درهم، مغلقاً عند 5.27 درهم.

وفي سوق العاصمة، تصدر التداولات «أبوظبي الأول»، تلاه «اتصالات»، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 93.5 مليون درهم، مغلقاً عند 7.8 درهم.

وسجل «المدينة للتمويل» الارتفاع الأكثر في دبي 5.62% مغلقاً عند 0.188 درهم، وفي المقابل، سجل «اكتتاب» الانخفاض الأكثر 3.41% إلى 0.17 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أبوظبي، «أبوظبي لبناء السفن»، بارتفاعه 10.5% مغلقاً عند درهمين، وبالعكس، جاء في مقدمة الخاسرين «الشارقة للأسمنت»، بانخفاضه 9.88% إلى 0.66 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 179.45 مليون درهم محصلة شراء، منها 177.78 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و1.67 مليون درهم محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 179.45 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و177.75 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي دبي، كانت وجهة الشراء للمستثمرين العرب والخليجيين، بصافي استثمار 25 مليون درهم محصلة شراء، منها 4 ملايين درهم محصلة شراء العرب، و21 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 25 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 9 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب، و16 مليون درهم بيع المواطنين.

هذا وسيطر التباين مجدداً على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.75 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل، بأبوظبي، بصافي استثمار 70.45 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد الأفراد، فقد اتجهوا نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 1.75 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء بأبوظبي، بصافي استثمار 70.45 مليون درهم محصلة شراء.