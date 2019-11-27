فوز الأهلي.. وخسارة للزمالك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع



أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن طارق حامد وعبد الله جمعة لاعبي الفريق يدعيان الإصابة، الأمر الذي أدى لغيابهما عن مواجهة إنبي في الدوري المصري، التي انتهت بفوز الفريق البترولي 2-1، ليتوقف رصيد الأبيض عند 10 نقاط بعد مرور 5 مراحل.

وأكد حلمي طولان مدرب إنبي أن الزمالك لعب المباراة بمهاجمين، ولكن إنبي دافع بصورة جيدة. وأكد طولان أن إنبي خاض 4 مباريات ودية قوية في توقف الدوري أمام الحرس ودجلة والإنتاج والمقاصة، وقام بتجربة لاعبين في مراكز جديدة، وقرر الدفع بمحمد شريف في مركز المهاجم الصريح، لاستغلال سرعته، ونجح في تسجيل هدف الفوز.

من جهته، حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الجونة برباعية سجلها وليد سليمان (ثلاثة أهداف) وحسين الشحات.