متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تشارك 7 عروض في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل في دورته الخامسة، والتي تنطلق خلال الفترة من 19 إلى 26 ديسمبر المقبل، والعروض هي: «المنطاد الطائر» لمسرح رأس الخيمة الوطني من تأليف حميد فارس وإخراج محمد حاجي، و«الكتاب المسحور» لمسرح خورفكان للفنون من تأليف أحمد الماجد وإخراج صابر رجب، و«أحلام وفرقة الأنغام» لمسرح دبي الوطني من تأليف عبدالله صالح وإخراج حمد الحمادي، و«لن أخسر» لمسرح الفجيرة تأليف وفاء الشامسي وإخراج سعيد الهرش، و«بائعة الورد» لمسرح بني ياس من تأليف وإخراج مرعي الحليان، و«أمنية مفقودة» لجمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح من تأليف عثمان الشطي وإخراج محمد جمعة، و«الشفرة الزرقاء» لجمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح من تأليف حمد الظنحاني وإخراج راشد عبدالله راشد.

وتشكلت لجنة اختيار العروض من وليد عمران وغنام غنام وزينة ظروف، وقد اختارت العروض المشاركة من أصل 12، حيث تم استبعاد خمسة عروض، واعتمدت اللجنة المعايير الأخلاقية والسلوكية والتربوية والقيمة الفنية للعمل المسرحي والرؤية الإخراجية، بالإضافة إلى التوازن الفني بين الأغاني والاستعراضات والفعل الدرامي وبما يخدم الفكرة الرئيسية للنص.

وقال إسماعيل عبدالله رئيس المهرجان: «منحنا لجنة اختيار العروض والتي تحظى بثقة المسرحيين، الصلاحيات الكاملة لاختيار ما يستحق أن يعرض على جمهور الأطفال في المهرجان، إذ إننا دائماً وأبداً نركز اهتمامنا وفي كل دورة من دورات المهرجان على المستوى والنوع على حساب الكمّ، ونحرص على الحفاظ على المستوى الجيد والسمعة الطيبة التي حظي بها المهرجان في نفوس جمهوره من الأطفال والعائلات، عبر عروض مسرحية تناسب مخيلة الأطفال، وترتقي بفكرهم وتزيد من وعيهم».