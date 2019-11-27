أبوظبي تتزيّن احتفاءً بزيارة الأمير محمد بن سلمان









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: يستعد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، لزيارة إمارة أبوظبي الأربعاء، وبحث العلاقات والمستجدات الإقليمية بين كل من السعودية والإمارات.

ورحب الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات بالسعودية، بزيارة الأمير بن سلمان، وقال في تغريدة عبر “تويتر”: "غداً يوم تاريخي ومبارك في مسيرة العلاقات السعودية الإماراتية، تتطلع دار زايد إلى زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل ترحيب واعتزاز".

يذكر أن هذه الزيارة تعد الزيارة الثانية له خلال عام، حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر من العام الماضي.

وعقد آنذاك جلسة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، "تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا، عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.

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وتعكس الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين أهمية الدور المشترك للجانبين في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها، ورعاية مصالحها والدفاع عنها.

ويأتي ذلك بعد ساعات من لقاء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "جرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

إلى ذلك، تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي، لاستقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، في زيارة رسمية إلى الإمارات.

وتزين مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بالعاصمة الإماراتية، بصور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، وبعلمي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالزيارة المرتقبة.