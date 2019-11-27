دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور تكشف عن الهاتف Honor V30 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Honor التابعة لهواوي للكشف عن هاتفي Honor V30 و V30 غدًا في الصين، ومع ذلك، فإنه خلال الأيام الماضية ظهرت العديد من التسريبات التي كشفت عن تصميم وبعض مواصفات هاتف Honor V30. والآن، ظهرت صور جديدة تكشف عن كل شيء نريد معرفته بخصوص الهاتف الذكي.

فقد ظهرت هذه الصور على موقع Weibo، إذ كشفت عن أن الشاشة ستتضمن ثقبين من الأعلى واللذان سوف يتضمنان إعداد الكاميرا الأمامي الثنائي، كما أن الحواف تبدو نحيفة للغاية، وهذا يتوافق مع الشائعات التي أفادت بأن الشاشة ستستحوذ على 91.46% من هيكل الهاتف.

ومن الخلف، ستجد إعداد كاميرا ثلاثي مثبت بشكل رأسي، في حين تظهر أزرار التحكم في الصوت من الجانب الأيمن وأسفلهم ستجد مستشعر بصمة الأصبع.

ووفقًا للشائعات والتسريبات، سيتم تشغيل هاتف V30 بواسطة معالج Kirin 990 5G وسيضم شاشة FullHD+ IPS LCD بحجم 6.57 بوصة. وعلاوةً على ذلك، سيحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت/ 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

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سيضم الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4200 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السريع بقوة 40 واط، كما سيصل بنظام تشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم MagicUI.

أما عن التفاصيل المتعلقة بالكاميرات الأمامية، فهي لا تزال غامضة. ولكن بالنسبة لإعداد الكاميرا الخلفي، فهو سيضم مستشعر IMX686 من سوني بدقة 40 ميجابكسل + كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

على أي حال، سنعرف كل شيء رسميًا عن الهاتف غدًا خلال حدث الإطلاق، لذا ترقبوا!

المصدر

هذا الموضوع صور تكشف عن الهاتف Honor V30 ظهر على التقنية بلا حدود.