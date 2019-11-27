شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعزز انتشاره فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز الجيش اللبناني انتشاره في بيروت، وقال إنه تعرض لإلقاء قنبلة يدوية على عناصره في طرابلس من دون أن تنفجر، وذلك حسبما أفادت فضائية " سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.
وقال الجيش اللبناني إنه أوقف 4 أشخاص في مدينة طرابلس بعدما حاولوا مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف.
فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، عن وقوع عدد من الجرحى إثر مواجهات في بكفيا بجبل لبنان.
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