شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يعزز انتشاره فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزز الجيش اللبناني انتشاره في بيروت، وقال إنه تعرض لإلقاء قنبلة يدوية على عناصره في طرابلس من دون أن تنفجر، وذلك حسبما أفادت فضائية " سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وقال الجيش اللبناني إنه أوقف 4 أشخاص في مدينة طرابلس بعدما حاولوا مهاجمة مكتب حزبي وفرع لأحد المصارف.

فيما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام، عن وقوع عدد من الجرحى إثر مواجهات في بكفيا بجبل لبنان.