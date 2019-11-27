شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام فلسطينية: صافرات الانذار تدوى فى محيط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وسائل إعلام فلسطينية سماع صافرات الانذار تدوى فى غلاف غزة بالتزامن مع إطلاق فصائل المقاومة نيران مضاداتها على طائرات الاحتلال فى شمال قطاع غزة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين، مساء اليوم الثلاثاء، من غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال فى بيان:" متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة وسديروت فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه المستوطنات حيث اعترضت القبة الحديدية قذيفة واحدة".

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