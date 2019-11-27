شكرا لقرائتكم خبر عن السودان : مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة تنموية فى مدينة بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اتحاد المصدرين والمستوردين العرب، والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة، على مذكرة تفاهم، لإنشاء منطقة تنموية في مدينة "بورتسودان" (شمال شرق السودان)، ضمن جهود الاتحاد لدعم وتفعيل مسار التنمية المستدامة في السودان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" مساء اليوم الثلاثاء، عن أمل حسن زكي رئيس الاتحاد، قولها إن المذكرة تهدف إلى التعاون المشترك في إنشاء منطقة تنموية في بورتسودان، تحتوي على ميناء بحري ومنطقة خدمات لوجستية ومستودعات ومصافي بترول ومدينة صناعية متخصصة في الصناعات الهندسية ومحطة تحلية لمياه البحر ومنطقة تجارة حرة ومدينة سكنية ومزارع أسماك ومصنع أسمدة وفندق ومنتجع صحي ومارينا على البحر.
وأوضحت أن المذكرة تشمل أيضا التعاون المشترك في إنشاء وإدارة وتطوير المناطق الحرة، وإنشاء مدينة معارض للمنتجات الصينية، تحتوي على صالات عرض، وقاعات مؤتمرات كبرى، وفندق ومنتجع صحي، ومنطقة خدمات لوجستية.
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