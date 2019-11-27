إيطاليا: ألمانيا تواجه صعوبات في جمع الأطراف الفاعلة بالأزمة الليبية

ليبيا/ الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية في مؤتمر برلين.

وأضاف كونتي، في تصريح متلفز، أن برلين تعمل بجد من أجل هذا المؤتمر الدولي، حسب الوكالة الليبية للأنباء (وال) الثلاثاء.

ومن المقرر عقد هذا المؤتمر في النصف الثاني من ديسمبر/ كانون أول المقبل، للبحث عن حل سياسي للنزاع في البلد الغني بالنفط.

وتابع أن "ألمانيا تواجه صعوبات في جمع كل الجهات الفاعلة حول الطاولة، والتي هي أيضًا أجنبية، ويمكنها المساهمة في حل النزاع الليبي".

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ويزيد من التعقيدات أمام الجهود الألمانية استمرار قوات الشرق الليبي، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، في شن هجوم متعثر للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا.

واعتبر رئيس وزراء إيطاليا، المستعمر لليبيا سابقًا، أن المؤتمر الذي نظمته حكومته في صقلية، نوفمبر/ تشرين ثانٍ 2018، كان "ناجحًا".

وزاد بقوله: "عندما نظمنا مؤتمر باليرمو (عاصمة إقليم صقلية)، نجحنا في استقطاب الجميع. لقد تم الاعتراف بالدور الموثوق لإيطاليا".

وتعاني ليبيا، منذ عام 2011، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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