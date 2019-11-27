سفير واشنطن في ليبيا يبحث مع السراج وقف القتال بطرابلس

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، الثلاثاء، أن سفير واشنطن لدى الأخيرة، ريتشارد نورلاند، اجتمع برئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، الإثنين.
وقالت السفارة في تغريدة على تويتر إن سفير الولايات المتحدة نورلاند اجتمع برئيس الوزراء سراج يوم (الإثنين) 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وأضافت أن الطرفين ناقشا آفاق وقف الأعمال العدائية حول طرابلس والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للنزاع في ظل تصاعد التدخل الروسي.
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