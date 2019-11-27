بأمر الملك.. إعفاء الفارس وتعيين آل مقرن أمينًا للرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمرًا ملكيًّا، يقضي بإعفاء المهندس طارق الفارس أمين منطقة الرياض من منصبه. كما صدر أمر ملكي، يقضي بتعيين صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن أمينًا لمنطقة ‫الرياض بالمرتبة الممتازة.

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